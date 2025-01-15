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12:29, 15 января 2025 года Орловцы передали под Артемовск 10 подавителей дронов Каждое такое устройство позволяет обнаружить беспилотник на расстоянии до полутора километров.



Фото: "Народный фронт" Орловской области

"Народный фронт" Орловской области совместно с партнерами передал на артемовское направление 10 подавителей дронов. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.



Каждый такой детектор позволяет обнаружить беспилотник на расстоянии до полутора километров. Такие устройства активно используются военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.





Артем Ежаков





