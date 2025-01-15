Главная » Новости



8:53, 15 января 2025 года В Орле суд рассмотрит дело о пожаре в ресторане "Царев Брод" ЧП случилось в сентябре 2023-го года.





Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как следует из материалов дела, обвиняемый по договору субподряда должен был выполнить работы по демонтажу металлической шахты лифта и допустил к газосварке человека без нужной квалификации, к тому же не прошедшего обучения мерам пожарной безопасности. "Не приняв необходимые меры безопасности, они приступили к выполнению огневых работ с использованием не принадлежащего подрядчику оборудования, нарушив специальные правила, установленные для данного вида работ", — отметили в надзорном ведомстве. В результате нарушений в здании вспыхнул пожар, повлекший ущерб на 18,2 миллиона рублей.





Артем Ежаков





