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19:31, 15 января 2025 года
ФК "Орел" усилил защиту Ильей БобрышовымИгрок перешел к "зелено-белым" из курского "Авангарда".
Фото: пресс-служба ФК "Орел"
ФК "Орел" объявил о переходе в команду игрока курского "Авангарда" Ильи Бобрышова. 27-летний центральный защитник также успел поиграть в новомосковском "Химике" и ФК "Рязань".
Новобранец "зелено-белых" в интервью клубной пресс-службе отметил, что может сыграть также на флангах защиты.
Артем Ежаков
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