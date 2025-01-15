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9:30, 15 января 2025 года Жительницы Орла отправились в Анапу чистить пляжи от мазута Среди них – ветеринар Ольга Курман и воспитатель Наталья Макеева.







Месяц назад в Керченском проливе произошло крушение танкеров. В море вылилось почти 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. До сих пор на побережье выносит мазут, а волонтеры продолжают убирать загрязненный песок и спасать от гибели птиц.



Среди тех, кто помогает в этой непростой работе, - наши земляки: ветеринар Ольга Курман и воспитатель Наталья Макеева. Подробнее об их деятельности расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





