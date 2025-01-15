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21:01, 14 января 2025 года

Орловские ученые выяснили, почему после перенесенного ковида нарушается память

Оказалось, что при постковидном синдроме в первую очередь страдают мелкие сосуды и капилляры.



Уже давно известно, что COVID-19 негативно влияет на сосудистую систему человека, а это, в свою очередь, сказывается на работе всех органов. Особенно часто пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, сталкиваются с нарушением памяти.

Орловские ученые решили разобраться в причинах этих изменений и найти способы помочь в диагностике и реабилитации последствий COVID-19. Их идея была поддержана грантом Российского научного фонда. В исследованиях участвуют реальные пациенты, перенесшие ковид разной степени тяжести, и собранные данные тщательно изучаются. Подробности у Елены Литинской.


Елена Литинская
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