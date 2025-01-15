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20:46, 14 января 2025 года Ливенская гимназия распахнула свои двери для учеников В одном из самых больших образовательных учреждений Ливен завершился капремонт.







Ливенская гимназия вновь распахнула свои двери для учеников. В одном из самых больших образовательных учреждений города Ливны, где обучаются свыше тысячи детей, завершился капремонт.



Учителя и гимназисты в один голос утверждают, что гимназия преобразилась до неузнаваемости. В общей сложности в нее было вложено около 100 миллионов рублей. В новых классах побывала и наша съемочная группа.





Антон Киселёв





