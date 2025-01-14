Главная » Новости



20:25, 14 января 2025 года На Орловском сталепрокатном заводе появится новая система оповещения Она будет работать не локально, а в тандеме с городской.







В конце января на Орловском сталепрокатном заводе появится новая система оповещения. Она будет работать не локально, а в тандеме с городской.



Оповещения об авиационной и ракетной опасности различаются. В первом случае, информация передается без использования теле-, радио- и звукового сопровождения, в то время как во втором - со всеми указанными средствами. Многие пользователи соцсетей задаются вопросом: почему так происходит? В чем же заключается разница? Анна Вайсергисер попыталась разобраться в этом вопросе.







Анна Вайсергисер





