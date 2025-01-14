вторник 14.01.2025 20:42:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:45, 14 января 2025 года

Орловские волонтеры поддерживают политику борьбы с фейками

Стратегию работы Международной ассоциации по фактчекингу обсудили в ходе пресс-конференции главы МИД России. Сергей Лавров — за открытость.

Фото: kremlin.ru

Стратегию работы Международной ассоциации по фактчекингу обсудили в ходе пресс-конференции главы МИД России. Сергей Лавров - за открытость.

Вопрос о стратегии работы международной ассоциации по фактчекингу задал министру руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

«В своей работе мы исповедуем политику максимальной открытости и стремимся разговаривать в первую очередь с независимыми экспертами и специалистами. Оправдана ли на ваш взгляд такая стратегия или лучше в своей работе сосредоточиться на дружественных странах?», - спросил он у главы МИД России.

В ответ Сергей Лавров сказал, что не надо бояться – пусть они приходят, смотрят и слушают.

«Да, у нас тоже есть определенные ограничения, но они четко регламентированы. Это общественно опасные вещи, прежде всего, касающиеся детей, касающиеся наших традиционных ценностей. Но в случае с Западом - там закрывают любую информацию, которая критична по отношению к действиям властей, причем не просто критично основывается на фактах», - отметил Лавров.

О создании Международной ассоциации по фактчекингу, среди учредителей которой АНО «Диалог Регионы», ТАСС и Мастерская новых медиа, было объявлено 20 ноября прошлого года в ходе второго международного форума «Диалог о фейках 2.0».

По мнению руководителя реготделения ОНФ Владимира Филонова, данная ассоциация - это крайне эффективный инструмент для борьбы с фейками. И это должна быть открытая площадка для всех.

«Борьба с фейками должна вестись по всем фронтам, ведь это обсуждаемый на мировом уровне вопрос. В данном случае международное сотрудничество просто необходимо», - сказал Владимир Филонов.
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.