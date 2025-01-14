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17:45, 14 января 2025 года Орловские волонтеры поддерживают политику борьбы с фейками Стратегию работы Международной ассоциации по фактчекингу обсудили в ходе пресс-конференции главы МИД России. Сергей Лавров — за открытость.



Фото: kremlin.ru

Стратегию работы Международной ассоциации по фактчекингу обсудили в ходе пресс-конференции главы МИД России. Сергей Лавров - за открытость.



Вопрос о стратегии работы международной ассоциации по фактчекингу задал министру руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.



«В своей работе мы исповедуем политику максимальной открытости и стремимся разговаривать в первую очередь с независимыми экспертами и специалистами. Оправдана ли на ваш взгляд такая стратегия или лучше в своей работе сосредоточиться на дружественных странах?», - спросил он у главы МИД России.



В ответ Сергей Лавров сказал, что не надо бояться – пусть они приходят, смотрят и слушают.



«Да, у нас тоже есть определенные ограничения, но они четко регламентированы. Это общественно опасные вещи, прежде всего, касающиеся детей, касающиеся наших традиционных ценностей. Но в случае с Западом - там закрывают любую информацию, которая критична по отношению к действиям властей, причем не просто критично основывается на фактах», - отметил Лавров.



О создании Международной ассоциации по фактчекингу, среди учредителей которой АНО «Диалог Регионы», ТАСС и Мастерская новых медиа, было объявлено 20 ноября прошлого года в ходе второго международного форума «Диалог о фейках 2.0».



По мнению руководителя реготделения ОНФ Владимира Филонова, данная ассоциация - это крайне эффективный инструмент для борьбы с фейками. И это должна быть открытая площадка для всех.



«Борьба с фейками должна вестись по всем фронтам, ведь это обсуждаемый на мировом уровне вопрос. В данном случае международное сотрудничество просто необходимо», - сказал Владимир Филонов.







