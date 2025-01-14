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16:35, 14 января 2025 года

На свои сбережения орловчанка купила генератор для бойцов СВО

Помощь фронту оказала Людмила Яковлевна Жигайло.


Видео: Юрий Парахин

Орловцы продолжают активно помогать нашим бойцам, которые сражаются на передовой. Поддержку военным оказывают не только представители власти и бизнеса, но и простые жители.

Одной из главных помощниц является Людмила Яковлевна Жигайло. На свои сбережения она приобрела дизельный генератор, который отправят на фронт. Это далеко не единственный ее вклад в поддержку участников СВО. Пенсионерка не только регулярно приносит посылки для бойцов, но и участвует в формировании больших грузов. 8 ноября 2022 года ее избрали членом Общественного совета Орла.

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал в соцсетях о жизни Людмилы Яковлевны. Она родилась в Казахстане, но большую часть жизни проработала воспитателем в Якутии. Женщина прививала детям доброту, отзывчивость и неравнодушие к окружающим. Уже будучи на пенсии, Людмила Яковлевна переехала в Орел и почти сразу стала известна. Вместо покупки телевизора она решила перевести 100 тысяч рублей на нужды российских военных.

Юрий Парахин поблагодарил неравнодушную орловчанку и отметил, что на таких людях, как Людмила Яковлевна Жигайло, сегодня держится наш тыл, наш фронт, наша Победа.


Сергей Мерцалов
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