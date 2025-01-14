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15:27, 14 января 2025 года

После капремонта торжественно открыли первый корпус Ливенской гимназии

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Клычков.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

14 января после капитального ремонта был открыт первый корпус Ливенской гимназии. Работы продолжались девять месяцев. За это время подрядчик утеплил и оштукатурил фасад, отремонтировал кровлю, заменил системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, отремонтировал классы, спортивный и актовый залы.

Благодаря федеральным средствам гимназия получила новое оборудование и мебель. Теперь кабинеты начальных классов, технологии и физики оснащены всем необходимым для успешной учебы. 


В торжественном открытии гимназии принял участие губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". 

- Сегодня мы подводим итог большому и значимому делу. Без малого 6,5 лет назад, накануне 1 сентября 2018 года, был открыт новый корпус гимназии. Но время не стоит на месте, и сегодня старое здание предстало перед нами в обновленном виде, - отметил глава региона. 

Ремонт провели в рамках реализации федерального проекта "Модернизация школьных систем образования Орловской области" госпрограммы "Развитие образования".


Сергей Мерцалов
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