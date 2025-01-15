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12:44, 15 января 2025 года На Орловщине продолжает падать заболеваемость COVID-19 Число пациентов с ОРВИ, напротив, немного возросло.





С 6 по 12 января в Орловской области к медикам с симптомами ОРВИ обратились порядка 2,3 тысячи человек, что почти на 6,3% больше, чем в предыдущую семидневку. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составляет 50,2%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.



Заболеваемость COVID-19, напротив, продолжает резко падать. За неделю подтвердили 69 случаев, что на 39,1% ниже предыдущей цифры.



По области сейчас активно циркулирует возбудитель COVID-19, риновирусы, бокавирусы, отмечены находки аденовирусов, вирусов гриппа. Что касается последнего, то от него привито 49,2% населения области.





Артем Ежаков





