Воспитатель орловского детсада стала лауреатом Всероссийского конкурса
Наталья Сумарокова была отмечена в номинации "Инклюзивное образование".
В детском саду № 35 города Орла работает одна из лучших воспитателей России. Наталья Сумарокова стала лауреатом Федерального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатели России". Ее наградили в номинации "Инклюзивное образование".
Для занятий с малышами Наталья разработала программу с комплексом групповых и индивидуальных занятий и игр. В чем ее уникальность, выясняла наш корреспондент Татьяна Тимохина.