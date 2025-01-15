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8:30, 15 января 2025 года На Орловщине запасаются материалами для дорожного ремонта Создаются объемы гранитной крошки и щебня.







На Орловщине запасаются материалами для дорожного ремонта в предстоящем сезоне. Создаются объемы гранитной крошки и щебня.



К концу января "Дорожная служба" должна запасти 40 тысяч тонн гранитной крошки. Также для исполнения запланированных работ понадобится около 22 тысяч тонн щебня. Сейчас на балансе более шести тысяч.





Антон Сорокин





