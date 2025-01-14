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19:27, 14 января 2025 года

В Орле прозвучали хиты известных рок-групп и исполнителей русского рока

Проекту "Легенды русского рока" исполнилось пять лет.



На сцене Орловского академического театра прозвучали песни самых известных рок-групп и исполнителей русского рока. Проекту "Легенды русского рока" уже несколько лет, но он неизменно пользуется любовью зрителей и бешеной популярностью. Бессменная ведущая программы Елена Майорова знает, в чем секрет таких постоянных аншлагов.

Рок-музыка не имеет возрастных ограничений, поэтому в зале можно было увидеть зрителей от 10 лет и старше. Рок-хиты из репертуара Сукачева, Носкова, Кипелова, групп "Ария", "Воскресенье" и "Пикник" в сопровождении хора "Лик" и солистов звучали почти монументально. Эва Стасюлевич в очередной раз убедилась в этом.


Эва Стасюлевич
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