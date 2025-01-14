Главная » Новости



19:57, 14 января 2025 года В Орловской области продолжаются Святочные гуляния Традиционно в эти дни верующие ходят друг к другу в гости и помогают нуждающимся.







В Орловской области продолжаются Святочные гуляния. Они идут с Рождества до Крещения. В эти дни верующие ходят друг к другу в гости и помогают нуждающимся.



Одна из традиций Святок – коляда, и ученики Покровской школы тоже подготовили стихи и песни, посвященные истории праздника. К слову, не угостить ряженых на Руси считалось плохой традицией.



Традиция прославлять Христа в церкви приветствуется. Но есть несколько нюансов. Церковь не одобряет колядки "светского характера", что больше похоже на попрошайничество. Была и другая традиция, с которой боролись – переодевания в нечисть, рудименты язычества. Не стоит в эти дни и гадать.





Юлия Опанасюк





