В Орловской области продолжаются Святочные гуляния
Традиционно в эти дни верующие ходят друг к другу в гости и помогают нуждающимся.
В Орловской области продолжаются Святочные гуляния. Они идут с Рождества до Крещения. В эти дни верующие ходят друг к другу в гости и помогают нуждающимся.
Одна из традиций Святок – коляда, и ученики Покровской школы тоже подготовили стихи и песни, посвященные истории праздника. К слову, не угостить ряженых на Руси считалось плохой традицией.
Традиция прославлять Христа в церкви приветствуется. Но есть несколько нюансов. Церковь не одобряет колядки "светского характера", что больше похоже на попрошайничество. Была и другая традиция, с которой боролись – переодевания в нечисть, рудименты язычества. Не стоит в эти дни и гадать.