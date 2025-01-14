Орловский легкоатлет Илья Аксенов стал "отличником физической культуры и спорта"
Его отметили за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта.
Орловский легкоатлет Илья Аксенов стал "отличником физической культуры и спорта". В документе говорится, что его отметили за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта.
Илья Аксенов — заслуженный мастер спорта России, 11-кратный чемпион России, чемпион мира и Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха.
Орловский легкоатлет Илья Аксенов стал "отличником физической культуры и спорта"