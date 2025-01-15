В Орле определили лучшие баскетбольные команды в формате 3x3

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13:45, 15 января 2025 года
В Орле определили лучшие баскетбольные команды в формате 3x3Соревновались десять команд.
Баскетбольная лига "ОРЕЛ 3х3 — 57" нашла своих первых победителей. Турнир под таким названием состоялся в областном центре.
В нем приняло участие десять команд. Соревнования посетил исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.
По итогам всех матчей лучшими стал первый состав баскетболистов ОрелГУ, серебро завоевала коллектив ЦДУ, на третьем месте вторая тройка ОрелГУ.
Анастасия Дорохова
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