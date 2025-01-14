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14:25, 14 января 2025 года В Орле снова изменился маршрут троллейбусов №5 Неисправность контактной сети пока не устранили.



Фото: "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru"

В Орле снова изменился маршрут троллейбусов №5. Неисправность контактной сети, из-за которой электротранспорт не может двигаться от Наугорского шоссе по привычному пути, пока не устранили.



Как сообщили в группе "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru", от остановки "Госуниверситет" троллейбусы едут через больницу Семашко, магазин "Орел", Октябрьскую, а затем через "Атолл", улицу Тургенева, Тургеневский мост, 1-ю Посадскую, Красный мост, гостиницу "Орел", завод имени Медведева и далее по маршруту санатория "Лесной". В обратную сторону маршрут не меняется.



Также в группе добавили, что маршрут №5 обслуживается всего одной – двумя единицами техники с большим интервалом. Из-за удлинения пути расписание движения поменяется.





Артем Ежаков





