На Орловщине побили 20-летний рекорд по производству сахара

В 2024-м году в регионе произвели 420 тысяч тонн продукта.

В Орловской области в прошлом году произвели 420 тысяч тонн сахара. Об этом сообщает департамент сельского хозяйства региона.



Эта цифра бьет рекорд 20-летней давности. Напомним, что сахар на Орловщине производят четыре завода: "Колпнянский", "Отрадинский", "Ливны Сахар" и "Залегощенский".