Главная » Новости



17:24, 14 января 2025 года В Орловской области утвердили выплату награжденным за заслуги перед регионом Указы подписал губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об установлении размера единовременного денежного поощрения для награжденных знаком отличия "За заслуги перед Орловской областью" в 2025-м году. За награду I степени заплатят 30 000 рублей, II степени – 20 000 рублей.



Также глава региона подписал аналогичный указ, но уже применимый к награжденным знаком признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и Слава Орловщины". Здесь размер выплаты составит 50 000 рублей.





Артем Ежаков





