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12:53, 14 января 2025 года Губернатор Клычков взял на контроль ситуацию с обрушением лоджий Глава региона выезжал на место происшествия.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков держит на контроле ситуацию с обрушением лоджий в трехэтажном доме села Ярище Колпнянского района. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в соцсетях 13 января.



– Выезжал в четыре утра в Колпнянский район. Провели работу с главой района. Экспертная оценка по ситуации будет дана в ближайшие дни, - сказал Клычков.



Напомним, что шесть лоджий обрушились в ночь на 11 января. Никто не пострадал, на месте работали спасатели, газовики, энергетики, местные чиновники и правоохранительные органы.





Сергей Силаев





