Губернатор Клычков взял на контроль ситуацию с обрушением лоджий
Глава региона выезжал на место происшествия.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков держит на контроле ситуацию с обрушением лоджий в трехэтажном доме села Ярище Колпнянского района. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в соцсетях 13 января.
– Выезжал в четыре утра в Колпнянский район. Провели работу с главой района. Экспертная оценка по ситуации будет дана в ближайшие дни, - сказал Клычков.
Напомним, что шесть лоджий обрушились в ночь на 11 января. Никто не пострадал, на месте работали спасатели, газовики, энергетики, местные чиновники и правоохранительные органы.