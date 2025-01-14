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16:25, 14 января 2025 года Орловская гимнастка включена в резервный состав сборной России Это стало возможным благодаря высоким результатам в 2024 году.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Благодаря высоким результатам, достигнутым в 2024 году, воспитанница спортивной школы "Академия футбола им. Ю. П. Семина" Анастасия Гринева смогла попасть в резервный состав сборной России по художественной гимнастике. Спортсменка уже тренируется на базе СШОР "Динамо-Дмитров", сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона.



Ранее, в 2017 году, в сборной страны по художественной гимнастике выступала орловчанка — четырехкратная чемпионка летней Универсиады 2017 года Юлия Бравикова.





Анастасия Мельникова





