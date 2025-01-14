Алексей Тимошин стал почетным работником прокуратуры РФ
Награждение состоялось в честь 303-й годовщины основания ведомства.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В Орле 13 января прошло торжественное мероприятие, посвященное 303-й годовщине основания надзорного ведомства. С профессиональным праздником сотрудников прокуратуры поздравил глава региона Андрей Клычков:
– На примере Орловской области все эти годы мы видим главное: прокуратура создает надежные предпосылки для воплощения в жизнь важнейших государственных программ, включая президентские национальные проекты, - обратился к сотрудникам ведомства губернатор.
Ряд сотрудников регионального ведомства были отмечены наградами Генпрокуратуры, прокурора области, губернатора, председателя облсовета, сообщили в пресс-службе правительства региона. Главе областной прокуратуры вручили нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".