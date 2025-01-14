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18:02, 14 января 2025 года Орловские полицейские задержали мужчину с 90 граммами наркотиков Запрещенные вещества он намеревался продать.





В Орле благодаря оперативной информации задержан и взят под стражу подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. У мужчины оперативники нашли свертки, а также зип-пакеты с расфасованными запрещенными веществами, сообщили в управлении МВД России по региону.



Лабораторная проверка показала, что полицейские изъяли синтетические наркотики, а также гашиш и марихуану общей массой 93,12 грамма. Они предназначались для продажи через мессенджер.





Артем Ежаков





