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11:38, 14 января 2025 года Глава Ливен Трубицин побывал в Беларуси Делегация приняла участие в мероприятиях к 85-летию образования Кобринского района.



Фото: Telegram-канал главы Ливен

Глава города Ливны Сергей Трубицин провел первые рабочие дни 2025 года в Республике Беларусь. Ливенская делегация по приглашению председателя районного исполнительного комитета приняла участие в официальных мероприятиях, посвященных 85-летию образования Кобринского района.



– Города Ливны и Кобрин связывают четверть века побратимских связей, добрые партнерские взаимоотношения, мы всегда рады встречам, возможности обменяться опытом и разделить радость значимых событий, - написал Сергей Трубицин в Telegram-канале.



Делегация из Ливен посетила церемонию награждения и концерт по поводу юбилея района, ряд предприятий и социальных объектов: маслодельно-сыродельный завод, новую школу, детский сад, питомник растений и другие.



По словам Трубицина, поездка получилась насыщенной и полезной. Глава Ливен поблагодарил председателя районного исполнительного комитета за прием и выразил уверенность, что партнерские и дружеские отношения между Кобриным и Ливнами будут развиваться.





Сергей Силаев





