вторник 14.01.2025 14:00:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:38, 14 января 2025 года

Глава Ливен Трубицин побывал в Беларуси

Делегация приняла участие в мероприятиях к 85-летию образования Кобринского района.

Фото: Telegram-канал главы Ливен

Глава города Ливны Сергей Трубицин провел первые рабочие дни 2025 года в Республике Беларусь. Ливенская делегация по приглашению председателя районного исполнительного комитета приняла участие в официальных мероприятиях, посвященных 85-летию образования Кобринского района.

Города Ливны и Кобрин связывают четверть века побратимских связей, добрые партнерские взаимоотношения, мы всегда рады встречам, возможности обменяться опытом и разделить радость значимых событий, - написал Сергей Трубицин в Telegram-канале.

Делегация из Ливен посетила церемонию награждения и концерт по поводу юбилея района, ряд предприятий и социальных объектов: маслодельно-сыродельный завод, новую школу, детский сад, питомник растений и другие.

По словам Трубицина, поездка получилась насыщенной и полезной. Глава Ливен поблагодарил председателя районного исполнительного комитета за прием и выразил уверенность, что партнерские и дружеские отношения между Кобриным и Ливнами будут развиваться.


Сергей Силаев
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.