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15:33, 14 января 2025 года Максимальное пособие по безработице в Орловской области превысило 14,7 тысячи рублей Об этом сообщили в департаменте социальной защиты региона.





Департамент социальной защиты Орловской области сообщил о размерах пособия по безработице в регионе в 2025-м году. Там напомнили, что оно рассчитывается в размере 75% от среднего заработка первые три месяца и 60% ― следующие три месяца. Для его определения берут три месяца, предшествующие месяцу увольнения.



Размер пособия по безработице зависит от стажа работы, размера предыдущего заработка и причины увольнения.



Максимальный размер пособия в новом году составляет 14 742 рубля, а минимальный – 1 728 рублей.





Артем Ежаков





