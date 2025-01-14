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11:36, 14 января 2025 года Митрополит Тихон возглавит крещенские богослужения в Орле Архиерейскую литургию и чин великого освящения воды архипастырь совершит в Богоявленском соборе.





Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит крещенские богослужения в Орле. Как следует из информации, опубликованной на сайте митрополии, в крещенский сочельник 18 января в 7:00 владыка совершит божественную литургию святителя Василия Великого в Ахтырском кафедральном соборе.



В 17:00 архипастырь возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе. Здесь же в 23:30 митрополит совершит божественную литургию и чин великого освящения воды.



Расписание может меняться. Следить за ним можно на сайте Орловской митрополии.





Артем Ежаков





