Митрополит Тихон возглавит крещенские богослужения в Орле
Архиерейскую литургию и чин великого освящения воды архипастырь совершит в Богоявленском соборе.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит крещенские богослужения в Орле. Как следует из информации, опубликованной на сайте митрополии, в крещенский сочельник 18 января в 7:00 владыка совершит божественную литургию святителя Василия Великого в Ахтырском кафедральном соборе.
В 17:00 архипастырь возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе. Здесь же в 23:30 митрополит совершит божественную литургию и чин великого освящения воды.
Расписание может меняться. Следить за ним можно на сайте Орловской митрополии.