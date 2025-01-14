В Орле из-за пожара в доме эвакуировали трех человек

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15:01, 14 января 2025 года
В Орле из-за пожара в доме эвакуировали трех человекК ЧП могла привести аварийная работа электропроводки.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
13 января около 23:00 на улице Гуреевской в Орле загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, к ЧП могла привести аварийная работа электропроводки.
Из здания эвакуировали трех человек. Никто не пострадал. В одной из комнат дома обгорела обрешетка стены.
Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 10 раз, включая два пожара.
Артем Ежаков
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