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16:58, 14 января 2025 года В Орловской области в пожаре сгорели гараж и машина ЧП случилось в деревне Туровка Верховского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В три часа дня 13 января в деревне Туровка Верховского района вспыхнул гараж с находившимся внутри автомобилем. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, пламя грозило перекинуться на соседнюю постройку и припаркованную машину. Их удалось отстоять.



В результате ЧП гараж выгорел изнутри вместе со стоящей в нем машиной. Что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Никто не пострадал.



Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 10 раз, включая два пожара.





Артем Ежаков





