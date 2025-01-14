В Орловской области в пожаре сгорели гараж и машина
ЧП случилось в деревне Туровка Верховского района.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В три часа дня 13 января в деревне Туровка Верховского района вспыхнул гараж с находившимся внутри автомобилем. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, пламя грозило перекинуться на соседнюю постройку и припаркованную машину. Их удалось отстоять.
В результате ЧП гараж выгорел изнутри вместе со стоящей в нем машиной. Что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 10 раз, включая два пожара.