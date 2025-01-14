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10:29, 14 января 2025 года

Малоимущие орловцы вправе получить финансовую помощь от государства

На нее могут претендовать граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в регионе.


В Орловской области малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане имеют право на получение государственной социальной помощи, если их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе. В 2025-м году он установлен в размере 16 492 рубля на душу населения, 17 976 рублей для трудоспособного населения, 14 183 рубля для пенсионеров и 15 997 рублей для детей.

Как сообщает региональный информационный портал, минимальный размер государственной социальной помощи составляет 500 рублей, суммарный размер в течение года – не более шести тысяч рублей. Для оформления льготы следует обратиться в учреждение социальной защиты по месту жительства или МФЦ.


Артем Ежаков
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