Главная » Новости



12:31, 14 января 2025 года В первые дни января в Орловском перинатальном центре родились 76 малышей Девочек среди них больше.





С 1 по 12 января 2025-го года в Орловском перинатальном центре родились 76 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. На свет появились 35 мальчиков и 41 девочка.



Напомним, что первым родившимся в Орле ребенком в новом году стала девочка. В Орловском перинатальном центре она прокричала рано утром. Вслед за ней родились еще пять малышей.





Артем Ежаков





