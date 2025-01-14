В Орловской области продолжится поддержка малого и среднего бизнеса
На сегодняшний день в этой сфере занято 118 тысяч человек.
В Орловской области продолжится поддержка малого и среднего предпринимательства. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
Он напомнил, что за последние пять лет в рамках национального проекта на поддержку МСП было направлено более 1,5 миллиарда рублей.
- Несмотря на ковидные и санкционные ограничения, потенциал малого и среднего предпринимательства в Орловской области укрепляется благодаря оказанным мерам государственной поддержки. На сегодняшний день это один из важнейших ресурсов социально-экономического развития, - сказал Андрей Клычков.
Губернатор также отметил, что в сфере бизнеса занято 118 тысяч человек, а количество субъектов МСП превышает 25 тысяч. Индивидуальные предприниматели активно участвуют в решении важных общественных задач, включая поддержку участников специальной военной операции.
Андрей Клычков поручил рассмотреть новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, он подчеркнул, что большая часть налоговых послаблений будет продлена, и работа в этом направлении продолжится.