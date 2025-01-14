Главная » Новости



20:40, 13 января 2025 года Андрей Клычков рассказал о поездке в Курскую область Глава региона доставил десантникам гуманитарный груз.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях поделился впечатлениями от поездки в Курскую область. Глава региона лично доставил десантникам гуманитарный груз.



- Мы познакомились с этими мужественными ребятами в Попасной, затем встречались в Соледаре и Бахмуте. И сейчас они с честью выполняют свои задачи на курском направлении. С радостью привезли им большой груз, собранный орловскими предприятиями и жителями региона. В этот раз мы доставили все, что заказали бойцы. Также я поздравил их с Новым годом и Рождеством, - сказал Андрей Клычков.



Традиционно вместе с вещами и техникой бойцы получили письма от орловских детей, а также флаги Орловской области и копии Знамени Победы.



После поездки на передовую Андрей Клычков встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили перспективы сотрудничества между двумя регионами в различных сферах: социально-экономической и в области поддержки вынужденных переселенцев из приграничных территорий.







