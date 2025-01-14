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19:56, 13 января 2025 года

Андрей Клычков поздравил орловских журналистов

13 января работники и ветераны средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник.

Фото: тг-канал Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил журналистов с профессиональным праздником - Днем российской печати! Он отметил, что сегодня средства массовой информации региона находятся на передовой информационной войны, которая с началом СВО обрела особую остроту. 

- Рассказывая людям правду об истинных причинах начала СВО и о событиях на фронте, вы часто сталкиваетесь с недостоверной информацией, а иногда и с откровенной ложью, которую пытается распространять наш противник. Особенно важно, что новости и репортажи о сборе гуманитарной помощи, поддержке бойцов и членов их семей, внедрении новых механизмов поддержки мы каждый день видим в эфире телерадиоканалов, на первых полосах газет и в новостных лентах электронных СМИ, - отметил глава региона. 

Губернатор поблагодарил журналистов за их работу, которая обретает особое значение в Год защитника Отечества. Он также отметил значительный вклад представителей СМИ в борьбу с таким явлением, как телефонное и интернет-мошенничество.

Ежедневно рассказывая людям о новых способах обмана со стороны врага, вы предостерегаете наших граждан от совершения непоправимых ошибок, - подчеркнул Андрей Клычков. 



Сергей Мерцалов
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