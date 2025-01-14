Съемочная группа "Вести-Орел" посетила редакцию одной из орловских газет
13 января журналисты отметили свой профессиональный праздник.
13 января представители СМИ отмечают День печати. Во все времена работа журналиста была и остается сложной, но очень популярной и привлекательной, особенно для новых поколений. Сегодня поздравления принимают сотрудники газет, интернет-изданий, телевидения и радио.
Наша съемочная группа посетила редакцию одной из орловских газет. Елена Степовая более подробно расскажет об этом.