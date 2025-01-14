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21:00, 13 января 2025 года Съемочная группа "Вести-Орел" посетила редакцию одной из орловских газет 13 января журналисты отметили свой профессиональный праздник.







13 января представители СМИ отмечают День печати. Во все времена работа журналиста была и остается сложной, но очень популярной и привлекательной, особенно для новых поколений. Сегодня поздравления принимают сотрудники газет, интернет-изданий, телевидения и радио.



Наша съемочная группа посетила редакцию одной из орловских газет. Елена Степовая более подробно расскажет об этом.





Елена Степовая





