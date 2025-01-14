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20:21, 13 января 2025 года В праздники больницы Орловской области продолжали оказывать помощь пациентам С начала января через только приемное отделение ООКБ прошло более 700 человек.







Вот и подходят к концу праздничные и выходные дни, а вместе с ними - и многочисленные вечеринки и застолья. Резкое изменение привычного образа жизни не могло не сказаться на здоровье орловцев. Для кого-то это лишь незначительное увеличение веса, а кто-то оказался на больничной койке.



Несмотря на то, что большинство жителей отдыхали с начала января, больницы продолжали работать в обычном режиме. С начала января только через приемное отделение Орловской областной клинической больницы прошло более 700 человек. О том, как праздничные дни отразились на деятельности медиков, расскажем в нашем следующем сюжете.





Елена Литинская





