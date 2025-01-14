Главная » Новости



19:43, 13 января 2025 года В Орле продолжается ямочный ремонт Специалисты устраняли дефекты асфальта на трех городских улицах.



Фото: администрация города Орла

В Орле продолжается ямочный ремонт. 13 января специалисты "Спецавтобазы" устраняли дефекты полотна на улицах Матросова и Магистральной, а также продолжали ремонт на улице Автогрейдерной.



- В процессе используются современные технологии и оборудование, такие как термос-бункер "Вулкан" и два рециклера асфальтобетона, которые обеспечивают высокую эффективность и качество проводимых работ, - рассказали на "Спецавтобазе".



Напомним, в зимний сезон для восстановления асфальтового покрытия городских дорог применяется специальная техника - термос-бункер "Вулкан". Эта установка позволяет выполнять ремонт литым асфальтом при температурах до - 10 градусов.





Сергей Мерцалов





