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17:00, 13 января 2025 года Орловцы показали, как выглядят окопные бани для бойцов СВО Каждая из них строится очень быстро при наличии необходимых материалов.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Активисты "Народного фронта" Орловской области показали, как выглядят окопные бани, построенные для бойцов СВО. На харьковском направлении их возвели в том числе благодаря печам, линолеуму и отделочным материалам, доставленным из нашего региона.



При наличии необходимых строительных материалов такие бани строятся довольно быстро - всего за несколько недель.



- Это целый банный комплекс, рассчитанный на 10 человек, с душевыми кабинками и предбанниками. И поверьте нам, таких парных помещений уже не один десяток на разных направлениях, - поделился руководитель регионального отделения "Народного фронта" в Орловской области Владимир Филонов.





Сергей Мерцалов





