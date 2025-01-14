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19:19, 13 января 2025 года

Орловские инспекторы помогли белгородцам, чей автомобиль сломался на дороге

Происшествие случилось в Кромском районе.

Фото: архив

Орловские инспекторы оказали помощь жителям Белгородской области, которые оказались в сложной ситуации. Их автомобиль сломался прямо на оживленной трассе в Кромском районе. 

Легковушку, стоящую на обочине, заметили дежурившие в тот день сотрудники ДПС Станислав Мамаев и Андрей Бойцов. Полицейские решили узнать, что случилось с людьми и нужна ли им помощь. В салоне находились пожилые мужчина и женщина. Они объяснили, что автомобиль сломался и не заводится. На улице было ветрено и шел снег.

Сотрудники Госавтоинспекции отбуксировали неисправное транспортное средство до ближайшего населенного пункта, где белгородцы могли бы дождаться эвакуатора в комфортных условиях. Убедившись, что люди в тепле и безопасности, полицейские вернулись к своим обязанностям.

Позже женщина позвонила на телефон доверия УМВД России по Орловской области и поблагодарила экипаж Госавтоинспекции за помощь в трудной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.


Сергей Мерцалов
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