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19:19, 13 января 2025 года Орловские инспекторы помогли белгородцам, чей автомобиль сломался на дороге Происшествие случилось в Кромском районе.



Фото: архив

Орловские инспекторы оказали помощь жителям Белгородской области, которые оказались в сложной ситуации. Их автомобиль сломался прямо на оживленной трассе в Кромском районе.



Легковушку, стоящую на обочине, заметили дежурившие в тот день сотрудники ДПС Станислав Мамаев и Андрей Бойцов. Полицейские решили узнать, что случилось с людьми и нужна ли им помощь. В салоне находились пожилые мужчина и женщина. Они объяснили, что автомобиль сломался и не заводится. На улице было ветрено и шел снег.



Сотрудники Госавтоинспекции отбуксировали неисправное транспортное средство до ближайшего населенного пункта, где белгородцы могли бы дождаться эвакуатора в комфортных условиях. Убедившись, что люди в тепле и безопасности, полицейские вернулись к своим обязанностям.



Позже женщина позвонила на телефон доверия УМВД России по Орловской области и поблагодарила экипаж Госавтоинспекции за помощь в трудной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.





Сергей Мерцалов





