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18:56, 13 января 2025 года Наши коллеги из ГТРК "Белгород" удостоились премии Правительства РФ Их отметили за профессионализм и мужество, проявленные при освещении событий в зоне СВО.







Наши коллеги из ГТРК "Белгород" удостоились премии Правительства РФ. Они были отмечены за профессионализм и мужество, проявленные при освещении событий в зоне проведения спецоперации. Церемония награждения прошла в Доме правительства 10 января.



- Это наши военные корреспонденты, которые с риском для жизни сообщают о событиях, иногда ведя прямые включения на линии соприкосновения с противником. И самое ценное – это рассказы о людях, которых вы встречаете в таких командировках, - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.



С начала СВО репортеры ГТРК "Белгород" проехали сотни километров фронтовых дорог и сняли десятки сюжетов о наших бойцах. Большой репортаж про наших коллег вышел в воскресенье в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым".









