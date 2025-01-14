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18:25, 13 января 2025 года В Орле прошла акция в защиту неродившихся детей Молебен и флешмоб состоялись в Богоявленском соборе.







В Богоявленском соборе Орла 11 января прошла акция "Детский смех". Мероприятие призвано поддержать многодетные семьи и напомнить о важности сохранения человеческой жизни с момента зачатия.



Акция началась с молебна 14 000 убиенным младенцам Вифлеемским, затем участники собрались у храма, где выложили фигурку эмбриона из лампадок в знак уважения к человеческой жизни и ее святости.





Юлия Опанасюк





