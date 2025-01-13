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17:58, 13 января 2025 года

В Орловской области вступили в силу новые штрафы за нарушения ПДД

С 1 января сумма выросла в полтора раза.



С 1 января в Орловской области вступили в силу новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. Их размер увеличился в полтора раза. Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах, так как прежние санкции перестали быть эффективными.

В частности, вырастут штрафы за управление транспортным средством в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, выезд на встречную полосу, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности и нарушение требований дорожных знаков.

Также стоит отметить, что возможность заплатить половину штрафа за нарушение ПДД более недоступна. Размер скидки снижен до 25%, но при этом увеличен льготный период, в течение которого можно ею воспользоваться. Теперь он составляет тридцать дней вместо двадцати.

Ужесточение штрафов напрямую связано со статистикой за прошлый год. Подробности - в сюжете Антона Сорокина.



Антон Сорокин
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