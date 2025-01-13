Работники орловской прокуратуры отметили профессиональный праздник
Уже больше трех веков надзорное ведомство борется с беззаконием и коррупцией, а также защищает права граждан.
12 января работники орловской прокуратуры отметили профессиональный праздник. Уже больше трех веков надзорное ведомство борется с беззаконием и коррупцией, а также защищает права граждан.
В 2024-м году в прокуратуру поступило свыше шести тысяч обращений от орловцев. Большинство касалось здравоохранения. Надзорному ведомству по итогу этой работы удалось восстановить права граждан на льготные лекарства и добиться увеличения почти на полмиллиарда рублей доли средств, выделяемых областным бюджетом на эту сферу.