В Орле прошли первые легкоатлетические соревнования в новом году
Столица региона приняла кубок области.
В Орле прошли первые легкоатлетические соревнования в 2025-м году – кубок Орловской области. Соревнования приняло Училище олимпийского резерва. В программу выступлений вошли бег на 60, 300, 600 и 1000 метров, а также прыжки в длину и высоту.
Уже на этой неделе лучшие орловские легкоатлеты поборются за награды чемпионата и первенства ЦФО. Ближайшие соревнования в Орле – первенство области среди юношей и юниоров в конце января.