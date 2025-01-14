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9:25, 14 января 2025 года В Орле прошли первые легкоатлетические соревнования в новом году Столица региона приняла кубок области.







В Орле прошли первые легкоатлетические соревнования в 2025-м году – кубок Орловской области. Соревнования приняло Училище олимпийского резерва. В программу выступлений вошли бег на 60, 300, 600 и 1000 метров, а также прыжки в длину и высоту.



Уже на этой неделе лучшие орловские легкоатлеты поборются за награды чемпионата и первенства ЦФО. Ближайшие соревнования в Орле – первенство области среди юношей и юниоров в конце января.





Анастасия Дорохова





