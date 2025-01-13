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14:22, 13 января 2025 года Осужденному за поджог релейного шкафа в Орловской области обещали 50 тысяч рублей В беседе с корреспондентом ГТРК "Орел" Марией Семак Александр Иванов рассказал, как на него вышли заказчики и убедили пойти на преступление.







21-летнего москвича осудили на 12 лет и 10 дней лишения свободы за диверсию на орловской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону. Первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, остаток – в колонии строгого режима.



Как следует из дела, поджог релейного шкафа случился в апреле 2024-го года в Мценском районе. Мотивом к преступлению послужили деньги, обещанные украинскими кураторами – 50 тысяч рублей. После поджога этих денег ему не заплатили – прислали только 10 тысяч, объяснив тем, что шкаф не сгорел.





Мария Семак





