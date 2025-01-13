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12:22, 13 января 2025 года Москвича осудили на 12 лет за поджог на орловской железной дороге Приговор вступил в законную силу.





Видео: УФСБ России по Орловской области

21-летнего москвича осудили на 12 лет и 10 дней лишения свободы за диверсию на орловской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону. Первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, остаток – в колонии строгого режима.



Как следует из дела, поджог релейного шкафа случился в апреле 2024-го года в Мценском районе. Мотивом к преступлению послужили деньги, обещанные украинскими кураторами.





Артем Ежаков





