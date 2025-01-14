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13:45, 14 января 2025 года Орловцы могут внести вклад в организацию празднования 80-летия Победы "Волонтеры Победы" проводят набор.





Орловцы могут внести вклад в организацию празднования 80-летия Победы.. Набор в международный корпус проводят "Волонтеры Победы".

Все желающие в возрасте от 14 лет могут принять участие в патриотических мероприятиях в качестве волонтера. Чтобы стать добровольцем в своем регионе, нужно подать заявку на сайте "Волонтеры Победы" и пройти обучение. После этого волонтерам предстоит помогать в организации сопровождения шествия "Бессмертного полка", проведения международных акций "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад Памяти".





Анастасия Мельникова





