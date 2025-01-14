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8:00, 14 января 2025 года Участники и ветераны СВО из Орловской области смогут получить грант на агробизнес Правила предоставления поддержки актуализировало правительство РФ.





Правительство Российской Федерации поддержит ветеранов и участников специальной военной операции, которые решат заняться агробизнесом. Постановление подписал Михаил Мишустин, документ вступил в силу 1 января.

– С 1 января 2025 года в рамках этой программы ветераны, а также участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант "Агромотиватор", необходимый для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, – сообщается на сайте правительства РФ. На разведение крупного рогатого но скота для производства мяса и молока орловцы смогут получить до семи миллионов рублей, на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов. Отбирать грантополучателей будет региональная комиссия.





Сергей Силаев





