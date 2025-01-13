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12:01, 13 января 2025 года В Орле планируют заменить комплексы фиксации нарушений ПДД на 20 перекрестках Цифру озвучили на аппаратном совещании в правительстве региона.





В 2025-м году в Орле планируется покупка новых комплексов фото-и видеофиксации для замены устаревшего оборудования на 20 перекрестках областной столицы. Условия контракта и основные технические параметры уже определены. Цифру озвучили на аппаратном совещании в правительстве региона.



Также запланирована установка комплексов на 13 линейных рубежах контроля.



Помимо этого, в течение первого полугодия 2025-го планируется переместить 36 стационарных комплексов для соответствия измененной редакции федерального закона.





Артем Ежаков





