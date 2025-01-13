Главная » Новости



10:54, 13 января 2025 года Орловские журналисты отмечают профессиональный праздник 13 января отмечается День российской печати.





13 января отмечается День российской печати. В этот день 1703-го года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной печатной газеты "Ведомости".



По данным Орелстата, только за первые шесть месяцев минувшего года в регионе выпущено 24 издания и 53 номера журналов, сборников, альманахов и бюллетеней. Их средний разовый тираж составил 13,6 тысячи экземпляров. Орловские типографии напечатали 41 газету в количестве 777 номеров со средним разовым тиражом 115,2 тысячи экземпляров.



В своем поздравлении губернатор Андрей Клычков отметил большое значение работы журналистов, рассказывающей о достижениях земляков, о воплощении современных программ и начинаний, направленных на развитие региона, сбережение ее историко-культурного наследия.





Артем Ежаков





